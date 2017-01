Prix d'Amérique La victoire échappe de peu à Bazire

0

La victoire n'est pas passée loin pour le driver sarthois ce dimanche sur le Prix d'Amérique. Parti bien caché dans le peloton, il est remonté tranquillement à mi-course avant de jaillir dans la dernière ligne droite.

Malheureusement pour le Sulky d'or et sa jument Bélina Josselyn, le vainqueur sortant et grand favori Bold Eagle a pris leur foulée, puis a aisément pris la tête de la course avant de s'envoler vers une seconde victoire.

Jean-Michel Bazire et Bélina Josselyn terminent à la seconde place.