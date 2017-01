Primaire Mobilisation en forte hausse à La Ferté-Bernard

0

« Les électeurs se sont plus mobilisés pour ce deuxième tour. A 13 heures, nous enregistrions 30 % de votants en plus par rapport à dimanche dernier, au total plus de 250 personnes ont voté », constate Jean-Clovis Poungui qui tient la permanence avec quatre autres personnes.

« Ce matin, il y avait du monde. Cela s'est tassé au moment du déjeuner. Mais cela devrait reprendre en milieu d'après-midi d'autant que l'on peut voter jusqu'à 19 heures ».

A La Ferté-Bernard, l'unique bureau de vote accueille également les électeurs des secteurs de Tuffé et Montmirail.