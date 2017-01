Primaire Participation en hausse à La Flèche

0

317 personnes se sont présentées au bureau de vote de La Flèche entre 9 heures et midi. Une participation supérieure à celle du premier tour à la même heure (270 votants le 22 janvier).

« Il y a plus de monde et nous voyons de nouvelles têtes » constatait Jean-Pierre Guichon, secrétaire de la section locale du Parti socialiste.

Le bureau fléchois comprend deux urnes. Une pour la ville et la seconde pour les communes rurales. La hausse de participation concerne les deux secteurs. 233 votants à La Flèche (contre 202 la semaine dernière). Et 84 pour les communes environnantes (68 votants au 1er tour à midi dimanche dernier).