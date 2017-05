Dans cette tribune titrée « Les improvisations de Mme Le Pen sur la monnaie », les économistes mettent en garde « contre ces propositions et ces volte-face improvisées » et les effets de la « dépréciation du franc vis-à-vis des autres monnaies » en cas de changement de monnaie.

Les improvisations de Mme Le Pen sur la monnaie

Dans son programme présidentiel, Mme Le Pen promettait la sortie de l’euro et le retour au franc… jusqu’à la semaine dernière. Elle annonce maintenant que les 2 monnaies auraient finalement vocation à coexister dans l’hexagone.

Les salariés, et en particulier les plus humbles, seraient payés uniquement en franc et devraient régler leurs achats chez les commerçants en francs. En revanche, les grandes entreprises et les administrations pourraient libeller leurs échanges internationaux en euros. Nous souhaitons mettre en garde nos concitoyens contre ces propositions et ces volte-face improvisées.

Dans son programme initial, Mme Le Pen compte sur une dépréciation du franc vis-à-vis des autres monnaies pour stimuler nos exportations. Elle évoque elle-même une perte de valeur de 20 % de la monnaie française. Tous les produits achetés à l’étranger coûteraient donc 20 % plus chers. Pour les « petits », ouvriers, retraités ou tous autres consommateurs, le litre de gazole passerait immédiatement de 1,20 € à 1,44 € le litre, par exemple.

Cet appauvrissement de la population permettrait-t-il à nos entreprises d’exporter plus ? Uniquement pour celles, et elles se comptent sur les doigts de la main, qui ne produisent qu’avec des biens produits en France. Pour les autres, des licenciements pointeraient à l’horizon : la dévaluation conduirait à un renchérissement des biens et services acquis par nos entreprises auprès de fournisseurs étrangers… et donc à des hausses de coûts pouvant conduire à des fermetures.

Mais le mouvement ne s’arrêterait pas là ! La dépréciation du franc aurait tendance à s’accentuer. Aucun investisseur, français ou étranger, ne souhaiterait en effet détenir du franc ou des actifs libellés dans une telle monnaie, dont la valeur serait si peu garantie. Dans ce contexte (comme l’histoire l’a déjà montré), l’effondrement du franc serait une quasi certitude, faisant passer, par exemple, le litre de gazole à 2 € ou plus.

Dans « son programme de la semaine », Mme Le Pen fait encore pire avec l’annonce de la coexistence du franc et de l’euro ! Très vite, plus aucun commerçant ne voudrait en effet être payé en franc. Les entreprises qui vendent à l’étranger exigeraient, elles, d’être payées en euros, et les entreprises étrangères qui nous vendent des produits n’accepteraient pas plus le franc. Tout ceci accélérerait encore le rythme de dépréciation de la monnaie. Dans ce vertigineux mouvement, la première victime serait le salarié, payé en franc. Seuls les prévoyants qui auraient constitué une épargne en euros et les « chanceux » qui auraient l’opportunité de partir travailler à l’étranger (tels les footballeurs professionnels ou les « Mozart de la finance ») pourraient s’extraire de la trappe à pauvreté ainsi constituée !

Certes, l’économie n’est pas une science exacte, mais il y a des mécanismes de base qu’il faut savoir rappeler à l’heure de choix politiques si importants pour notre pays. Ouvriers, agriculteurs, employés, artisans, fonctionnaires, chefs d’entreprise ou retraités…pensez-vous que nous gagnerions à fermer ainsi « l’usine France » ?



Arnaud CHERON, Xavier FAIRISE, Jean-Pascal GAYANT, François LANGOT, Professeurs de Sciences Economiques, Université du Mans