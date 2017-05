0

L’abstention et les votes blancs et nuls ont marqué ce second tour de l’élection présidentielle.

Sauf qu’il est difficile de comparer une abstention calculée sur le nombre d’inscrits, des votes blancs et nuls calculés par rapport au nombre de votants, et enfin les scores des candidats basés sur le nombre de suffrages exprimés (c’est-à-dire sans les votes blancs et nuls).

Alors on sort sa calculette, on prend d’un côté le nombre de voix recueillies par chaque candidat, et de l’autre, on additionne le nombre d’abstentionnistes avec le nombre de votes blancs et nuls. On ramène chaque résultat au nombre d’inscrits, et là, on peut comparer les pourcentages.

C’est ainsi qu’au niveau national, Emmanuel Macron a été élu par 43,62 % des Français inscrits sur une liste électorale (pour un score officiel de 66,10 % des suffrages exprimés). Un pourcentage tout à fait correct pour un président de la 5e République. Seul Jacques Chirac en 2002 avait obtenu un score supérieur à 50 % des inscrits.

En Sarthe, le nouveau président a été choisi par 41,95 % de l’ensemble des électeurs, devant ceux qui n’ont pas choisi de candidats (abstentionnistes+votes blancs+votes nuls) à 33,76 % et Marine Le Pen à 24,29 %.

Dans 52 communes sarthoises, ceux qui n’ont pas choisi de candidats sont majoritaires, à l’image de Sablé-sur-Sarthe : 3 384 Saboliens n’ont pas voté ou ont voté blanc ou nul (soit 41,83 % des inscrits), contre 3 260 qui ont voté pour Emmanuel Macron (40,30 %) et 1 445 pour Marine Le Pen (17,86 % des inscrits).

Voici la carte du vote en Sarthe basé sur le nombre d’inscrits :

En rouge, les communes où ceux qui n’ont pas choisi de candidats sont majoritaires (abstentionnistes + votes blancs + votes nuls), en orange, vote pour Emmanuel Macron majoritaire, en gris, vote pour Marine Le Pen majoritaire, en vert, égalité Macron-Le Pen.

