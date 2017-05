Présidentielle Vanessa Charbonneau (LR) : " Un niveau d'abstention désolant"

Vanessa Charbonneau (secrétaire départementale Les Républicains) a été la première élue sarthoise de droite à s'exprimer.

« C’est une élection plutôt sans surprise. En Sarthe, notre position était la même qu’au niveau national : pas d’abstention et pas de vote Marine Le Pen. À titre personnel, j’avais dit que je voterai Emmanuel Macron, comme François Fillon. Ce qui est désolant ce soir, c’est le niveau de l’abstention. Pour Les Républicains, tout reste à faire, le cycle électoral n’est pas terminé. C’est une élection à quatre tours. On va se jeter dans la bataille des législatives pour obtenir la majorité à l’Assemblée nationale. En Sarthe, nos investitures ont été données dès janvier. Il n’est pas question de les remettre en cause. Si Fabienne Labrette-Ménager se présente dans la 1re circonscription, ce ne sera pas sous l’étiquette LR. Christelle Morançais présente tous les critères pour être la future députée dans cette circonscription. »