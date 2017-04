Présidentielle Stéphane le Foll : "se rassembler derrière Emmanuel Macron"

Stéphane le Foll, ministre de l’agriculture, a réagi au résultat du premier tour de l'éleciton présidentielle :

« Tout le monde doit se rassembler derrière Emmanuel Macron car il faut battre le Front National avec le score le plus élevé possible pour faire barrage à une France qui n’est pas celle que nous voulons. Il faut que l’on se mette très vite en mouvement d’ailleurs. Quant au score du candidat du parti socialiste, c’est une déception pour les militants. Je ne ferai pas de commentaires sur la campagne de Benoît Hamon. Nous avons un devoir, c’est éviter de parler de nous et de penser aux Français. Ce qui a été fait depuis cinq ans, c’est le socle sur lequel on doit porter notre message. François Fillon réalise un bon score en Sarthe, mais c’est logique étant natif de ce département ».