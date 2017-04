Présidentielle Soutiens à Macron : le PC demande la démission des élus

Christophe Arnaudy, le secrétaire départemental du Parti communiste, réagit à la suite des ralliements de plusieurs personnalités de droite et de gauche, révélés ce lundi matin dans les colonnes du Maine Libre.

« En marche, le dîner de soutien politique de trop ! », écrit-il.

« Soutenir un candidat doit rester loyal par engagement démocratique comme par conviction profonde. Ne pas respecter la démocratie en république, c'est grave au sein de son parti comme à l'extérieur ! », assure le secrétaire départemental du PC qui remet en question la légitimité des élus qui participaient vendredi soir au dîner organisé par l'équipe "En Marche" de la Sarthe.

« Quand A. Pigeau, JC Boulard, J. Jusforgues, M. Schiappa, C. Rouillon, P. Jean, participent bras dessus, bras dessous au dîner de soutien « En Marche ! » du golf des Hunaudières, on en perd la majorité municipale et tout sens politique, toute crédibilité. On ne respecte pas les citoyens électeurs ».