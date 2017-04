0

Le porte-parole du gouvernement, le Sarthois Stéphane Le Foll, est partagé entre sa « fidélité » au Parti socialiste et le « risque » représenté par le Front national qui pourrait le pousser à voter pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle.

« Je vais avoir deux choses qui vont me guider », a-t-il expliqué sur franceinfo ce jeudi matin.

« La première, c'est une fidélité au Parti socialiste, que je partage avec beaucoup de députés qui sont dans leurs circonscriptions et ne s'expriment pas ».

Le « deuxième point », concerne le vote FN. « Le risque pour moi c'est que la France bascule du côté de l'extrême droite et chaque fois que je regarde les sondages le matin, on constate qu'elle est à un niveau jamais atteint », a-t-il souligné.

« S'il y a un risque de voir Marine Le Pen, non seulement en tête, mais dans un duel avec François Fillon au deuxième tour, ma responsabilité politique ce sera de m'exprimer à ce moment-là », a-t-il poursuivi, insinuant ainsi qu'il pourrait soutenir Emmanuel Macron, en bien meilleure position (23-25 %) dans les sondages que Benoît Hamon (9,5 %-11 %) pour se qualifier au deuxième tour du scrutin et faire ainsi barrage à la droite et l'extrême droite.