Présidentielle Premier tour : tout ce qu'il faut savoir

Combien d'électeurs

Nous sommes 407 749 électeurs. Le nombre d'électeurs inscrits en Sarthe a légèrement diminué par rapport au premier tour de l'élection présidentielle de 2012 avec 408 455 électeurs inscrits.

610 bureaux de vote

La Sarthe compte 610 bureaux de vote. Une majorité de petites communes ne disposent que d'un seul bureau de vote. Certaines, comme Yvré-l'Evêque ont décidé de créer un noueau bureau de vote pour soulager les bureaux de vote existants. A Arnage, des changements sont également apportés et il convient de bie regarder son numéro de bureau sur sa carte d'électeur. Au Mans, les électeurs doivent se rendre dans l'un des 97 bureaux de vote installés dans des salles et dans les écoles municipales. Tous ces bureaux ouvriront à 8 heures et fermeront à 19 heures, soit une heure plus tard que lors de la dernière Présidentielle de 2012.

La carte d'élécteur

La carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter à la condition de disposer d'un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte famille nombreuse, carte vitale avec photo en cours de validité). Le vote est possible lorsque les personnes en charge du contrôle auront vérifié l'identité et l'inscription sur les listes électorales. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le justificatif d'identité n'est pas indispensable. La carte d'électeur suffit pour participer au vote.

Les résultats

Aucun résultat partiel ou définitif, hormis ceux concernant l'abstention, ne pourra être communiqué avant la fermeture du dernier bureau de vote, à 20 heures. Cette interdiction est sanctionnée d'une amende de 75 000 euros.

La soirée électorale sera à suivre ce dimanche soir, sur lemainelibre.fr