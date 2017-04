Présidentielle Pourquoi le maire PS de Coulaines soutient E. Macron

0

Christophe Rouillon, maire socialiste de Coulaines, conseiller départemental et candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription sous les couleurs du PS, a décidé soutenir Emmanuel Macron au premier tour de la Présidentielle. Il explique son choix.

« Une donnée est persistante : le maintien du Front National en tête de tous les sondages. Il existe donc un vrai risque de retrouver Marine Le Pen au second tour », explique-t-il. « Alors, pour éviter un duel entre François Fillon et la candidate FN, je pense qu'il est raisonnable de se rallier au candidat progressiste qui a le plus de chances de se qualifier. Emmanuel Macron en l'occurrence. »

« Quand j'entends certains maires annoncer qu'ils préféreraient ne pas voter au second tour si leur candidat n'y était pas, je suis très inquiet. C'est ce genre d'attitude qui peut mettre la République en danger ».