Présidentielle Pays de la Loire : Emmanuel Macron fait le plein

Emmanuel Macron a réalisé un carton plein dimanche dans les Pays de la Loire, en arrivant en tête dans les cinq départements de cette région où le vote penche traditionnellement à droite et où François Fillon était arrivé deuxième au premier tour, et même premier en Sarthe.

Dans cette région qui avait placé en tête François Hollande en 2012, avec 51,13 % des voix, et qui est dirigée par Bruno Retailleau, proche de François Fillon, Emmanuel Macron l'emporte largement face à Marine Le Pen, avec 72,42 % des suffrages.

Le vainqueur de l'élection présidentielle réalise le grand chelem, en confirmant sa victoire dans les trois départements où il avait devancé ses rivaux le 23 avril et en empochant la Mayenne et la Sarthe, qui avaient voté majoritairement pour le candidat des Républicains, président de la région de 1998 à 2002.

Le taux d'abstention s'établit à 21,45 %, inférieur à la moyenne nationale.

Carton en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, le seul département de la région détenu par la gauche, l'ancien ministre de l'Economie réalise son meilleur score (77,14 %). Marine Le Pen, qui avait pris la quatrième place au soir du premier tour, loin derrière Emmanuel Macron mais aussi Jean-Luc Mélenchon et François Fillon avec 13,70 % des voix, engrange près de 46 000 suffrages supplémentaires.

Le leader du mouvement En Marche ! distance également la candidate d'extrême droite dans les deux départements centristes de la région, le Maine-et-Loire (72,82 %) et la Mayenne (72,02 %). L'écart est plus mince en Vendée (69,92 %) et surtout dans la Sarthe (63,33 %).

Dans ce département à dominante rural, Marine Le Pen avait pris la deuxième place il y a deux semaines, devançant légèrement Emmanuel Macron, et confirmant la percée du Front national sur les anciennes terres de François Fillon.

Le FN était notamment arrivé en tête dans la Sarthe au premier tour des élections régionales en décembre 2015, avec près de 30 % des voix, mais aussi lors des départementales en mars 2015.