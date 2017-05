Présidentielle Pascal Gannat (FN) : « La première force d'opposition »

Pascal Gannat, secrétaire départemental du Front national, commente la défaite de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

Pour Pascal Nicot, conseiller régional FN :

« On est toujours déçu quand on perd. On réalise un score attendu. Lors de la première semaine de campagne d’entre deux tours, on a pu espérer un score meilleur. La fin de campagne a été plus laborieuse. Nous atterrissons à ce score assez logique, avec l’ensemble du spectre politique en face de nous. Dans cette campagne, on a réussi à faire passer certaines idées comme la lutte contre l’extrémisme islamiste ou la disparité d’aménagement du territoire entre les zones urbaines et rurales. Aujourd’hui, nous attirons beaucoup de jeunes car ils ont de l’inquiétude par rapport à leur emploi, leur situation identitaire. Ils ont peur d’être noyés dans une universalité mondialiste. »