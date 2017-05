Présidentielle Marlène Schiappa : "La première force politique du département"

Représentante sarthoise du Mouvement En Marche ! d’Emmanuel Macron, Marlène Schiappa a fêté comme il se doit, ce dimanche soir, la victoire de son candidat.

Entourée des sympathisants sarthois d’En Marche réunis, comme au premier tour, au Caffè Rossi place des Jacobins au Mans, elle a exprimé sa grande satisfaction et ses espoirs, avant de prendre son train pour rejoindre le clan du nouveau président à Paris.

« Il y a deux ans, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Il a réussi à s’imposer en peu de temps, sans appartenir à un parti traditionnel de droite ou de gauche. Il est élu président à 39 ans seulement. Il est parvenu à casser les codes de la vie politique et il a prouvé qu’on pouvait partir de rien en menant une politique autrement. Nous faisons de la politique joyeuse. Ce n’est pas la peine d’être triste pour s’engager et vouloir transformer la société. Être élu avec plus de 65 % des voix, c’est un vote d’adhésion. On fait aussi un score énorme au Mans (76,47 %) et c’est une grande satisfaction pour nous. Nous sommes la première force politique du département (1 500 adhérents). »