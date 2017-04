Présidentielle Macron et Le Pen creusent un peu l'écart

fifi72

Je vous sens très inquiet des résultats du 1er puis du second tour des présidentielles. Il y a encore peu de temps, vous nous avez annoncé une victoire de votre candidate selon des sondages très fiables et indépendants des organismes officiels.

Vous vous comportez pourtant comme quelqu'un qui doute de l'élection de vôtre favorite.

-En un premier temps, vous avez fortement critiqué Fillon et ses affaires, puis subitement vous en êtes devenu un de ses défenseurs lorsque les sondages annonçaient Macron favori.

-Ensuite, vous vouliez absolument voir Macron baigné dans des affaires, mais ce fut une grande déception pour vous puisque cela ne s'est pas produit.

-Ensuite les sondages donnaient une montée de Mélanchon devançant Fillon, et vous avez dépensé toute votre énergie pour lui trouver des anomalies de son passé. Cela n'a encore pas fonctionné.

Alors soyez patient et dans un peu plus de 2 semaines, vous pourrez vous glorifier de la victoire de Le pen puisque vous nous avez annoncé avec certitude son élection.................................................OU PAS.

Je trouve vos amis plus modérés, plus prudents, voir carrément absent ces dernières semaines mais surement qu'ils n'ont pas pris connaissance de vos sondages. Il serait bon de leurs en fournir la source.

Mais qui sait, il est possible que vos sondages si surs soient dans l’erreur et pas celui d’organismes plus officiels.

Alors un peu de patience