Présidentielle Les réactions des élus locaux

Christophe Counil (Premier secrétaire du Parti socialiste sarthois)

"C’est un score qui n’a rien d’étonnant. On s’y était préparé. On sentait que la campagne n’imprimait pas. Benoît Hamon a fait une très mauvaise campagne, notamment en cherchant un accord avec Jean-Luc Mélenchon. Il aurait dû plutôt rassembler les socialistes. Je n’ai jamais connu un PS aussi déchiré et divisé. Ça fait mal au cœur mais ça n’a pas l’ampleur du 21 avril 2002 (qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de la présidentielle ndlr). Mon boulot maintenant est de mobiliser la famille socialiste pour les législatives. Et pour le second tour, il n’y a pas d’ambiguïté, il faut battre Marine le Pen."

Christelle Morançais (2e vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Les Républicains)

" Il y a une part de déception forcément. Jusqu'au bout j'y croyais. Tout le monde s'est battu autour de la candidature de François Fillon. Les résultats ne sont pas à la hauteur. François Fillon avait le programme pour sauver la France. On va plus que jamais repartir en campagne pour les législatives."

Pascal Gannat (Secrétaire départemental du Front National et conseiller régional)

"Ce qui importe, c'est d'être au second tour car on a vu beaucoup d'hésitations chez les électeurs. Il y a eu une grande incertitude jusqu'à la dernière minute. Etre face à Macron au 2e tour, c'est plus facile de se situer politiquement que contre Fillon. Là, il va y avoir un vrai débat, projet contre projet. Ce sera plus facile qu'avec onze candidats. Cette fois, le Front National est dans des conditions plus favorables qu'en 2002. Notre image n'est plus la même. Marine Le Pen asu renouvelé le FN."