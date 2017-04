Présidentielle; Jacques Auxiette appelle à un large soutien à Emmanuel Macron

0

Dans un communiqué, Jacques Auxiette, ancien Président de la Région des Pays de la Loire dénonce les postures et la mise en scène des hésitations de ceux qui, à droite comme à gauche, n’appellent pas à voter pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle.

« [...] Je n’accepte pas ces postures ! Je ne les accepte pas lorsqu’elles viennent de la gauche [...] Personne à gauche n’est aujourd’hui en situation d’ergoter et de dicter des conditions de son soutien à Emmanuel Macron.

Je dénonce aussi ces postures lorsqu’elles viennent de la droite. [...] En refusant d’appeler à voter pour Emmanuel Macron, Bruno Retailleau montre qu’il est le tenant d’une droite radicalisée et intolérante et qu’il représente bien mal notre région, plus ouverte et tolérante que beaucoup d’autres".

« Aucune voix ne doit manquer à Emmanuel Macron »

"J’appelle tous les élus qui se sont tus depuis le 23 avril à se ressaisir. Ils doivent afficher leur vote et contribuer à ce que pas une voix ne manque le 7 mai à Emmanuel Macron".

Jacques Auxiette ajoute : "Emmanuel Macron doit entendre le bruit sourd qui monte d’un peuple déboussolé qui ne manifestera pas dans les urnes en 2017 son rejet de l’extrême droite comme il le fit en 2002. Il doit aussi s’appuyer sur les hommes et les femmes qui ont contribué hier à faire œuvre de progrès, et qui le soutiennent aujourd’hui dans sa démarche sans calcul et avec sincérité"

Il appelle ainsi à un rassemblement au-delà du deuxième tour de la présidentielle et donc lors des législatives. Dans la la 1ère circonscription du Maine-et-Loire, il regrette que Luc Belot (PS) et Matthieu Orphelin (En Marche) soient en concurrence et craint une élimination des deux candidats.