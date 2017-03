Présidentielle Intentions de vote : Fillon résiste mais est distancé par Macron

0

Au terme d’une semaine émaillée de moments forts, BVA et Salesforce, en partenariat avec la Presse Régionale et Orange, publient leur 11ème sondage d’intentions de vote à l’élection présidentielle.

Cette enquête prend la mesure du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, de l’accord entre Yannick Jadot et Benoît Hamon ainsi que du non-accord entre ce dernier et Jean-Luc Mélenchon.

Elle a été réalisée pour partie avant et pour partie après la conférence de presse de François Fillon (et les départs consécutifs de Bruno Le Maire et de l’UDI), il est donc encore trop tôt pour en mesurer les effets éventuels.

Enfin, elle s’est achevée juste avant la présentation du programme d’Emmanuel Macron dont elle ne mesure donc pas ici l’impact.

Les principaux enseignements de cette enquête :

- Emmanuel Macron profite pleinement de la séquence et talonne Marie Le Pen

- Marine Le Pen est toujours en tête mais légèrement en retrait

- François Fillon résiste mais il est distancé par Emmanuel Macron

- Les candidats de la gauche peu en mesure d'espérer une qualification pour le second tour

Enquête BVA-Salesforce pour la Presse Régionale réalisée par Internet

du 28 février au 2 mars

auprès de 1 413 personnes inscrites sur les listes électorales,

issues d’un échantillon représentatif de 1 500 Français âgés de 18 ans et plus.

Retrouvez notre analyse complète dans "Le Maine Libre" de ce samedi