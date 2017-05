Présidentielle G. Leproust (PCF) : «Remettre l'humain au cœur de notre travail»

0

Le maire d’Allonnes Gilles Leproust (PCF) avait « appelé à faire barrage au FN ». Il se « félicite donc du résultat au niveau national, même si le FN progresse de présidentielle en présidentielle ».

« Chaque parti, chaque citoyen doit s'interroger sur cette progression qui n'est pas normale au pays des Lumières ».

« Pour autant, ce n'est pas un vote d'adhésion pour Emmanuel Macron et j'espère qu'il entendra ce message ».

« Aujourd'hui, il faut relever les manches et répondre aux attentes des habitants. On a stoppé Le Pen, il faut désormais que toutes celles et tous ceux qui combattent les politiques libérales se rassemblent pour les législatives. Je lance un appel à toutes les intelligences qui veulent remettre l'humain au cœur de notre travail ».