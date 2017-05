Présidentielle Dominique Le Méner : « Il n’y a eu aucun engouement populaire »

Dominique Le Méner, président du conseil départemental (LR), apporte son point de vue sur les résultats de l’élection présidentielle.

« Je constate que Marine Le Pen fait un score très en deçà de ce qui avait été imaginé. C’est peut-être une conséquence de sa contre-performance dans le débat de l’entre deux-tours. De l’autre côté, je constate également l’importance des votes blancs et nuls et l’abstention, ce qui amoindrit le résultat de l’élection présidentielle ».

« Je note aussi qu’il n’y a eu aucun triomphe, aucun engouement populaire. C’est une drôle d’impression. (…). Avec les législatives, c’est une nouvelle bataille qui commence ».

« Je vais, avec mes collègues du Sénat et les élus de la Sarthe, m’engager dans les prochains jours derrière nos cinq candidats : Christelle Morançais dans la 1re, Samuel Chevallier dans la 2e, Béatrice Pavy-Morançais dans la 3e, Emmanuel Franco dans la 4e et Jean-Carles Grelier dans la 5e. Ils représentent une nouvelle génération qui semble correspondre à ce qu’attendent les Français. Entre le terroir et le hors-sol, moi, je préfère le terroir. Compte tenu des résultats obtenus par François Fillon au premier tour, il y a une situation plutôt favorable en Sarthe ».