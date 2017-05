Présidentielle C. Rouillon favorable à un candidat unique aux législatives

Christophe Rouillon (maire PS de Coulaines, candidat aux législatives dans la 5e circonscription), souhaite "être candidat sous l’étiquette Majorité présidentielle".

« Je suis satisfait de la victoire d’Emmanuel Macron dans ma ville et d’avoir appelé à voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Il était important de construire un rassemblement pour battre l’extrême droite ».

« C’est une victoire pour la République et une chance pour la France et l’Europe. Je souhaite participer à la construction d’une majorité présidentielle pour assurer la stabilité et mettre en œuvre la politique de redressement de notre pays. On est condamnés à réussir ».

« Je reste fidèle à mon parti politique mais je souhaite être candidat sous l’étiquette Majorité présidentielle. Une candidature En Marche et une candidature PS condamneraient la circonscription et engendreraient une victoire soit du FN soit du Républicains. La seule option pour faire élire un député de la majorité présidentielle, progressiste, c’est une candidature unique. Je pense être le mieux placé pour l’incarner. J’ai eu l’investiture de mon parti et mon objectif est que En Marche soutienne ma candidature dans une volonté de rassemblement. »