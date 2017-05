Présidentielle Bayle de Jessé : "11 millions de votes pour les souverainistes"

Cécile Bayle de Jessé, la représentante sarthoise du mouvement "Debout la France" de Nicolas Dupont-Aignan (membre du bureau national) tient à mettre en exergue le résultat de Marine Le Pen, malgré la défaite.

« Le résultat était prévisible. 11 millions de Français ont quand même voté pour les souverainistes que représente Marine Le Pen malgré le barrage anti-FN. Je retiens que les deux vieux partis de gouvernement ont disparu. Je suis extrêmement choquée par les Républicains qui avaient rapidement demandé de voter Macron et qui, ce soir, tapent sur lui en disant représenter François Hollande. Le parti Les Républicains est complètement disqualifié. Maintenant, l’objectif est de reconstituer une véritable force patriote. Nicolas Dupont-Aignan a pu vérifier que Marine Le Pen n’est pas extrémiste et qu’elle s’est désengagée de ce que représentait son père. Maintenant, la campagne des législatives va suivre. Le projet de gouvernement signé entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen prévoyait une cinquantaine de circonscriptions pour Debout la France. Je ne sais pas si Debout la France en aura une. Mais moi, c’est sûr, je serai candidate DLF dans la 5e circonscription de la Sarthe. »