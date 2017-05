0

Bruno Retailleau, président (LR) de la région des Pays de la Loire et sénateur de la Vendée, a réagi à l’élection d’Emmanuel Macron.

« J’adresse mes félicitations à Emmanuel Macron. Il accède à la présidence de la République dans un moment extrêmement difficile pour notre pays. Sa tâche sera lourde et sa responsabilité immense ».

« Mais rien ne serait pire que la construction d'une majorité d'intérêts et de circonstances, qui empêcherait toute réforme efficace et mépriserait les millions de français qui ne se reconnaissent pas dans le projet d'Emmanuel Macron. Je serai donc un opposant constructif mais sans concessions. Les résultats de ce soir montrent que le Front National est incapable d'incarner l'alternance crédible à la gauche dont notre pays à besoin. C'est pourquoi je vais m'engager de toutes mes forces dans la bataille des législatives pour défendre le projet, les valeurs et les candidats de la droite et du centre qui seuls peuvent permettre de redresser la France ».