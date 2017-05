Présidentielle À Mamers, « on attend de voir »

0

Lendemain d'élection à Mamers. Sur le marché, les réactions oscillent entre déception et réserves face à Emmanuel Macron.

« De toute façon, il ne peut pas faire pire que le précédent ! » Lendemain d'élection à Mamers. Dans les travées du marché, on parle autant du nouveau président que de la présence des caméras de TF1, la veille, dans la capitale du Saosnois.

« Je pense qu'ils sont venus parce qu'on est un fief de François Fillon », estime un Mamertin. « Moi, j'ai voté pour lui au premier tour et je voterais pour la droite aux législatives. C'est l'élection la plus importante, c'est là que tout commence. »

Dimanche, à Mamers, 62 % des votants se sont exprimés en faveur d'Emmanuel Macron. « C'est un moindre mal », juge une habitante. « Ni lui ni Marine Le Pen ne me plaisaient. Au moins, lui, il est jeune. »

Dans ce bastion de François Fillon, l'abstention a atteint 29 % et le vote blanc 6,67 %. « J'ai voté François Fillon au premier tour et blanc au second », confie Michel. « À mes yeux, Macron, c'est une couleuvre à Hollande. »

