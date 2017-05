Présidentielle À Brette-les-Pins, des électeurs divisés

0

Brette-les-Pins, 2 230 habitants, a porté en tête au premier tour le même trio qu'à l'échelle du pays. Avant le débat télévisé de mercredi soir, dans la commune sarthoise, les avis semblent déjà tranchés.

Devant l'école maternelle et primaire publique Chantefables de Brette-les-Pins, pas de discussion politique. D'ailleurs, les conversations tout court se font rares mardi midi. Il faut frapper à la vitre des voitures garées sur le grand parking derrière l'établissement, pour entamer un brin de causette avec les parents d'élèves.

Fabien, 39 ans, est venu chercher son fils. « Cela me fait peur de voir que le vote pour le FN est aussi haut », explique-t-il. « Les suffrages s'éparpillent alors j'ai préféré choisir Macron pour faire front. » Même si c'est sans grande conviction, il réitérera son choix dimanche.

Grégory, 30 ans, n'a pas voté au premier tour. Au second tour, elle choisira Marine Le Pen. « Elle ne veut pas que l'on s'habitue au terrorisme. Et puis, je trouve qu'elle a du charisme et qu'elle ressemble plus à un chef d'État », précise-t-il.

Dans un café plus loin, entre abstention, vote blanc et silence, les avis divergent également.

