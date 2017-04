Présidentielle A Allonnes, les financements d’Etat ont aidé à la rénovation

0

C’était le programme d’une fin de mandat et d’un passage de relais entre deux maires : la rénovation urbaine du centre-ville d’Allonnes. Une opération rendue possible grâce à des financements d’État, menée à coups de démolition de barres HLM du quartier de Chaoué et de reconstruction de nouveaux quartiers (Bujerie 1 et 2, Champ de la Fougère 1 et 2) ou nouveaux lotissements (Hameau de Corse aux Hautes-Métairies).

Une illustration du lien entre politique gouvernementale et politique locale.

Aujourd’hui, à Allonnes, beaucoup sont satisfaits de cette rénovation. Mais au-délà de ce nouveau visage, d’autres déplorent des problèmes d’insécurité persistants.

