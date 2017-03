Précigné - Le Mans Exercices de sécurité civile vendredi

0

Un exercice de sécurité civile est organisé ce vendredi 31 mars après-midi. Il est organisé par la préfecture de la Sarthe et concerne l’entreprise Alsetex (conception de produits explosifs et le désarmement à Précigné, entreprise où une salariée avait été tué par une explosion en juin 2014) et la société des dépôts pétroliers de la Sarthe (Le Mans).

« Cet exercice vise à tester les procédures définies dans les plans particuliers d’intervention de ces sites et de tester la coordination entre les différentes parties engagées dans la gestion de crise (entreprises, préfecture, forces de l’ordre et services de secours) », précise la préfecture.

Pas de panique, donc, si vous entendez les sirènes dans les communes concernées. « Elles n’engageront pas de mise à l’abri de la population. La population est invitée à garder son calme et à poursuivre ses activités de la vie courante ».

La circulation ne sera pas perturbée.