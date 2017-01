Précigné La complémentaire santé communale rencontre un franc succès

0

Voici un peu plus d’un an, à Précigné la mairie et le Centre Communal d’Action sociale ont décidé de se mobiliser pour faciliter la mise en place d’une offre de groupe basée sur le seul critère d’habiter la commune.

Une centaine d’habitants ont déjà souscrit à l’assurance santé complémentaire mise en place par la commune.

Elle permet de réaliser de substantielles économies. Alors que l’assurance complémentaire santé a la fâcheuse tendance de coûter de plus en plus cher.

« On est sur un gain de l’ordre de 30 % à prestation comparable », explique Alain Pasquereau, un élu de la commune.

