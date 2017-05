« Poussière de couleurs » par l’atelier Arts et couleurs

0

Association

Le pastel, on s’en met plein les doigts de toutes les couleurs et même au bout du nez parfois. Portrait ou paysage, que le dessin est beau avec ce velouté. Initiation et perfectionnement pastel de 3 h pour tous. Sujets libres. Matériel fourni. Chacun repart avec ses travaux.

Mardi 9, jeudi 11 mai, 10h à 14h, Atelier Arts et couleurs, 21, rue du Bourg-Belé, Le Mans. Payant. Inscription avant le 6 mai. Contact : 02 43 43 05 40, 06 26 72 47 54, contact@artsetcouleurs.fr, http://www.artsetcouleurs.fr