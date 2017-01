0

Etablissement scolaire, universitaire

Théâtre.

Mise en scène : Fany Germond Cie Ce soir qui penche. C’est une histoire vraie. Une histoire de création. Profusion de peinture et goutte à goutte savant. Jackson Pollock et Lee Krasner. L’histoire d’un homme et d’une femme qui se ratent. Deux artistes qui se violentent. Et qui s’aiment infiniment.

Jeudi 12, vendredi 13 janvier, 20h30, EVE scène universitaire, avenue René-Laënnec, Le Mans. Tarif 10€, réduit 8€, autre : étudiants : 3,50 €. Contact et réservation : 02 43 83 27 70, culture@univ-lemans.fr