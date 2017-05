Politique Stéphane Le Foll a passé le relais à Jacques Mézard

Peu de temps après la nomination du gouvernement, c’était déjà l’heure de passer le relais au ministère de l’Agriculture.

Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, a donc pris la suite Stéphane Le Foll dès ce mercredi.

« Je vais essayer d'être à la hauteur de l'héritage de Stéphane Le Foll », a dit Jacques Mézard, sénateur du Cantal, qualifiant son prédécesseur de « grand ministre ».

Le Manceau sera resté rue de Varenne pendant tout le mandat du président François Hollande. Il est parti à pied sous les applaudissements, encadré par une haie d'honneur, selon l'AFP.

[ #Gouvernement ] La passation de pouvoirs entre @SLeFoll et Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation pic.twitter.com/5rq2e95kAT

Je salue et remercie les femmes et les hommes du @Min_Agriculture . Ce fut un honneur, un plaisir et un travail d'équipe a vos cotés. Merci pic.twitter.com/nGIb9OkIrY

— Stéphane Le Foll (@SLeFoll) 17 mai 2017