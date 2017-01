Politique Révélations sur Penelope Fillon : Sablé sous le choc

0

Frigorifiés par le vent glacial, les journalistes d'Europe 1, RTL ou encore BFMTV ont posé caméras et micros devant l'hôtel de ville de Sablé-sur-Sarthe, mercredi.

Ils sont ici parce que François Fillon (Les Républicains) traverse une passe difficile : le parquet national financier a ouvert une enquête sur la réalité de l'emploi d'attachée parlementaire de Penelope Fillon, rémunérée par son mari, après les révélations du « Canard enchaîné ».

Dans le fief de François Fillon, à Sablé, les réactions oscillent entre étonnement, déception et colère. « On est surpris car il a la réputation de quelqu'un d'intègre », témoigne cette dame. « C'est embêtant, on a l'impression qu'ils sont tous corrompus. »

