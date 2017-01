Politique Primaires citoyennes : les bureaux de vote

2

Les sept candidats aux primaires de la gauche ont débattu une première fois jeudi soir, et le premier tour a lieu la semaine prochaine. C’est le moment de savoir où voter.

Pour voter aux primaires citoyennes les 22 et 29 janvier il faudra se munir d’une pièce d’identité, signer sur le lieu du vote une déclaration attestant votre adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes, s’acquitter d’une contribution de 1 € minimum, et émarger sur la liste électorale.

37 bureaux de vote seront ouverts dans 27 communes de 9 à 19 heures.

Retrouvez ci-dessous les lieux où voter (zoomez et cliquez).

En cas de problème de visualisation cliquez ici.