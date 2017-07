Politique Pour Stéphane Le Foll, il faut choisir entre Hamon et le PS

fifi72

Ou l’on choisit d’être de gauche et on œuvre dans l’intérêt des travailleurs, des chômeurs, des retraités pauvres, des jeunes et tous les laissés pour compte afin de donner du travail, du pouvoir d’achat, un accès aux moyens de santé, au service publique, a l’éducation, une meilleur répartition des richesses et une retraite digne de ce nom, ou vous êtes de droite et vous œuvrez pour une politique libérale dans l’unique intérêt du capital, des entreprises du CAC 40, des actionnaires, des plus riches en laissant un grand nombre de français sur la touche. Les vrais électeurs de gauche vous ont déjà répondu en rejetant Valls et sa politique libérale au primaires puis en choisissant aux présidentielles largement Mélenchon comme étant la force de gauche au détriment du candidat PS. Donc M Le Foll, ou le PS choisit une réelle politique a gauche en écoutant les travailleurs, ou le PS continue cette politique de droite libérale et il assume la mort de ce parti et la dérive de son électorat vers des partis extrêmes dont le FN, voir vers un total désintéressement qui amène a l'abstention ou le vote blanc.