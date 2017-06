Politique Marlène Schiappa souhaite un congé maternité unique « avant l'été »

1

L’élue mancelle Marlène Schiappa, désormais secrétaire d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, a confirmé ce jeudi matin dans l’émission de France 5 « La maison des Maternelles » le projet d’un congé maternité unique, avec « une mise en place avant l'été ». Un projet qu’elle disait « prioritaire » lors d’une interview accordée au « Maine Libre » le 17 mai, après sa nomination au gouvernement.

L’idée est que « toutes les femmes, quel que soit leur statut et leur activité professionnelle, puissent avoir un vrai congé maternité », a détaillé marlène Schiappa sur France 5, comparant par exemple le « congé maternité d'une cinquantaine de jours, plutôt bien rémunéré » des femmes salariées, aux congés maternités « épars, moins bien rémunérés et surtout beaucoup plus courts » de femmes « pigistes, auto-entrepreneuses, intermittentes du spectacle, en profession libérale ». « L’idée est de protéger les femmes avant de protéger les statuts ».

Regardez l'intervention de Marlène Schiappa dans « La maison des Maternelles » :



