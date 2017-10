Politique Marlène Schiappa en Une du Times Magazine

0

« "Pom pom girl" de Macron ? Ou la voix la plus radicale du gouvernement français ? ». C’est le titre d’appel du Times Magazine, dont un article est consacré à Marlène Schiappa dans l’édition de samedi 30 septembre.

L’article est quant à lui intitulé « Marlène Schiappa : vive la révolution ! ».

Le journaliste Adam Sage s’est intéressé aux problématiques traitées par la secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, comme le harcèlement de rue ou l’annonce du nom des entreprises qui respectent le moins l’égalité femmes-hommes (le fameux « name and shame »), mais aussi aux réactions, insultes voire menaces qui visent Marlène Schiappa.

