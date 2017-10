Politique Marlène Schiappa en Une du Times Magazine

godillot

Enregistrement obligatoire ,ce qui devrait etre specifié dans l'article ,mais nos amis anglais depuis le Penelope gate ne font pas dans la dentelle et comme en plus ils s'apprêtent à quitter le continent europeen apres y avoir fait leurs emplettes , au moins Marlene (je peux..,?) ne fait pas dans l emploi fictif ni dans le diplôme inventé encore moins dans les visites de l'assemblee ,elle est unique et on peut ,on doit (elle aime) la jalouser ,elle secoue le cocotier et on sent chez les britons une certaine jalousie ,car mère Theresa (May) c'est pas vraiment ça .