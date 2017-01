Politique Le second tour de la primaire de gauche est lancé

0

Le second tour de la primaire de la gauche se déroule ce dimanche de 8 heures à 19 heures.

Les premiers votants défilent déjà dans les 37 bureaux de vote sarthois. À Coulaines, nous avons pu observer ce matin que les électeurs étaient relativement assez nombreux. Plus d'une soixantaine de personnes avaient glissé un bulletin dans l'urne en moins d'une heure.

Où trouver son bureau ?

Il y a 37 bureaux de vote dans le département. Vous pouvez retrouver celui qui vous concerne en vous rendant ici.

Qui peut voter ?

Il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Les listes électorales ont été mises à jour jusqu'au 31 décembre 2015. Donc les inscriptions intervenues en 2016 ne figurent pas encore sur les listes électorales. On peut, malgré tout, voter aux Primaires citoyennes. Il suffit de connaître le bureau de vote qui correspond à son domicile et de présenter, en plus de la pièce d'identité, un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d'électricité...). Les personnes qui se sont déplacées en mairie pour se faire inscrire peuvent également présenter le récépissé qui leur a été remis.

Comment voter ?

Il suffit de se munir d'une pièce d'identité, signer sur le lieu du vote une déclaration attestant votre adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes. S'acquitter d'une contribution de 1 € minimum. Emarger sur la liste électorale et voter pour le candidat de votre choix. Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 19 heures.