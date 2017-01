Politique Le député François Fillon employait son épouse Penelope

0

Dans son édition de ce mercredi 25 janvier, Le Canard Enchaîné affirme que Penelope Fillon, la femme de François Fillon, a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari, puis de son suppléant Marc Joulaud.

Pour cela, elle aurait perçu une rémunération d'environ « 500 000 euros brut » au total.

Le fait d'embaucher des proches comme collaborateurs n'est pas interdit pour les parlementaires, à condition que ce ne soit pas un emploi fictif, mais le journal émet des doutes sur la réalité de ce travail.

L’hebdomadaire écrit aussi que Penelope Fillon a été salariée, entre le 2 mai 2012 et décembre 2013, de la Revue des deux mondes, une propriété de Marc Ladreit de Lacharrière (PDG de Fimalac), un ami de François Fillon. Or le directeur de la revue, Michel Crépu, répond au Canard qu’il n’a « jamais rencontré Pénélope Fillon et je ne l'ai jamais vue dans les bureaux de la revue » tout en précisant qu’elle a signé « deux ou peut-être trois notes de lecture ».

« Le Maine Libre » a tenté, sans succès, de joindre Penelope Fillon et Marc Joulaud.

Thierry Solère, porte-parole du candidat de la droite à la présidentielle, a confirmé à l'Agence France Presse que Penelope Fillon avait « bien été la collaboratrice de François Fillon » et qu'elle « a travaillé à la Revue des deux mondes ». « Il est fréquent que les conjoints des parlementaires soient leurs collaborateurs », a-t-il ajouté, sans citer de chiffre de rémunération.