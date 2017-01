Politique La popularité de François Fillon en berne

0

Les révélations du Canard enchaîné mercredi suivies de l’ouverture d’une enquête préliminaire ont un sérieux impact sur la popularité de François Fillon, candidat LR à la présidentielle.

C’est ce que montre un sondage Odoxa réalisé pour France Info.

On découvre ainsi que 61 % des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de lui (- 16 points par rapport à novembre) et que si 54 % le jugent courageux, 67 % ne le trouvent pas honnête, et 61 % ne le trouvent pas convaincant.

Le sondage montre par ailleurs que trois-quarts des Français (76%) sont favorables à une loi interdisant aux parlementaires d’embaucher des membres de leur famille.