Politique Hollande s'élève "contre toute mise en cause des magistrats"

François Hollande s'est élevé "solennellement" mercredi "contre toute mise en cause des magistrats" dans le cadre de la campagne présidentielle, visant sans les nommer les candidats de la droite et de l'extrême droite, François Fillon et Marine Le Pen.

"Une candidature à l'élection présidentielle n'autorise pas à jeter la suspicion sur le travail des policiers et des juges, à créer un climat de défiance incompatible avec l'esprit de responsabilité et, pire encore, à lancer des accusations extrêmement graves contre la justice et plus largement nos institutions", a déclaré le chef de l'Etat dans un communiqué de l'Elysée.

Dans la journée de ce mercredi, le ministère de la Justice avait publié un communiqué rappelant à l'ordre ceux qui commentent le travail des magistrats.