Politique Fillon sur France 2 : « Ma décision a été confortée »

François Fillon, après avoir pris la parole devant plusieurs dizaines de milliers de supporteurs ce dimanche après-midi au Trocadero à Paris, était l’invité du journal télévisé de 20 heures sur France 2.

Le candidat LR a d’abord été interrogé par Laurent Delahousse sur l’objectif de ce rassemblement.

« Il devait démontrer que dans une crise politique, le peuple, celui qui a voté pour moi à la primaire, était derrière son candidat, et le projet de son candidat ».

Il poursuit un peu plus tard dans l’interview : « Démocratiquement, j’ai été désigné, j’ai 1 500 parrainages. Personne n’a le pouvoir de m’obliger de retirer ma candidature. C’est ma décision, elle a été confortée par ce rassemblement populaire ».

« Un holp up démocratique »

Laurent Delahousse a rappelé les précédentes déclarations de François Fillon concernant l’impossibilité de diriger la France « si on n’est pas irréprochable ». « Je suis innocent. Je n’ai rien à me reprocher sur le plan légal. C’est le calendrier judiciaire qu’on m’impose qui est un holp up démocratique ».

« Allez-vous retirer votre candidature ? », insiste le journaliste de France 2. « Ma réponse est non, je ne vois pas de raison de le faire. […] Ce n’est pas le parti qui va décider. »



Estrosi et Juppé twittent pendant le JT

François Fillon avait tout juste fini de s'exprimer sur France 2 que Christian Estrosi confirmait sur son compte Twitter vouloir rencontrer, avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, François Fillon.

Avec @xavierbertrand et @vpecresse, nous voulons rencontrer @FrancoisFillon pour évoquer les pistes d'une sortie de crise. — Christian Estrosi (@cestrosi) 5 mars 2017

Dans le même temps, Alain Juppé annonçait un rendez-vous avec la presse ce lundi matin.

Je ferai une déclaration à la presse demain à Bordeaux à 10h30.