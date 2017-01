Politique Primaire citoyenne : Christophe Counil soutient Manuel Valls

Le président de la fédération départementale du Parti socialiste, Christophe Counil, a décidé de soutenir l'ancien Premier ministre à la primaire citoyenne des 22 et 29 janvier.

« Le deuxième débat, ce week-end, a été décisif dans mon choix. Je voterai pour Manuel Valls. Pour assumer la mission de président de la République, il faut avoir l'expérience d'un homme d'État et c'est le seul à avoir cette capacité d'assumer le bilan du quinquennat et de porter un projet crédible et réaliste. »