Politique Bruno Retailleau garde "toute sa confiance" en François Fillon

3

Le président de la Région Pays de la Loire fait partie de la garde rapprochée du candidat LR à la présidentielle. Il lui conserve son soutien.

Presse Océan : Soutenez-vous toujours la candidature de François Fillon ?

Bruno Retailleau : Bien sûr, c’est la seule candidature légitime. François Fillon a été choisi au terme d’une primaire qui a mobilisé plus de 4,3 millions votants, avec un verdict clair et net. Il est le seul à avoir cette légitimité. Elle ne peut pas être défaite par un appareil ou telle ou telle velléité .

On parle pourtant d’un « plan B » pour le remplacer...

Je vis cette violence médiatique aux côtés de François Fillon. Il y a une traque organisée, c’est très difficile, notamment pour sa famille. Je pense que cet acharnement est malsain. Ce que je souhaite, c’est qu’on n’oublie pas les vrais enjeux. Le France est en train de tomber. On est au 22e rang pour le chômage, les taux d’intérêt remontent et s’ils remontent trop, la France fera une banqueroute. On est arrivé à un point très critique. Avec cette affaire, on cherche à détourner l’attention des Français de l’essentiel, à savoir comment relever la France. Et pour moi, François Fillon et le projet qu’il porte, est le seul qui puisse répondre à cet enjeu.

Beaucoup vous donnent « ministrable » en cas de victoire de François Fillon à la présidentielle. S’il renonçait, cela mettrait-il un coup d’arrêt à vos ambitions personnelles ?

Je n’ai jamais rien demandé à François Fillon. Jamais je n’ai abordé cette question avec lui. Je connais bien l’homme, un type solide. On juge la qualité d’un homme d’Etat à deux choses : sa solidité dans les périodes mouvementées et sa vision pour la France. Je n’ai rien demandé pour moi, et les Français se fichent de ma petite personne. Ce que je veux, c’est servir mon pays auprès de quelqu’un que j’estime énormément, qui garde toute ma confiance.

Comment vivez-vous cette période ?

Difficilement. Qui peut vivre ce type de période tranquillement ? François Fillon m’a dit hier qu’ils avaient dû fermer les volets de leur maison pour se protéger des téléobjectifs, son épouse se sent traquée, elle ne peut plus sortir de chez elle. Vous vous rendez compte ? Qu’il y ait des interrogations, que des journalistes fassent leur travail, professionnellement, c’est normal. Mais que l’on fasse circuler des rumeurs, c’est inacceptable. Je passe mon temps à démentir ces rumeurs.

Pour vous, il y a un acharnement contre François Fillon ?

Il faut rester la tête froide. François Fillon fait confiance à la justice. Mais j’observe que des livres sont parus ces derniers mois, mettant en cause des personnalités politiques. Et le parquet financier n’a pas diligenté la moindre enquête préliminaire. Il ne faut pas deux poids, deux mesures. Il faut la vérité, la transparence. Mais pas de traque, pas de chasse à l’homme.

Recueilli par Xavier Boussion