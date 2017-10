Polémique « On n'est pas couché »: Marlène Schiappa écrit au CSA

La polémique enfle depuis la diffusion du passage de Sandrine Rousseau dans l'émission de France 2 « On n'est pas couché », samedi 30 septembre.

L'invitée a subi les attaques et des critiques violentes de la part de l'écrivain Christine Angot qui intervient chaque samedi dans l'émission.

Ce lundi, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, adresse un signalement au CSA.

Dans sa lettre, la secrétaire d'Etat de l'égalité entre les hommes et les femmes juge qu'il est « est éminemment regrettable qu'une victime ayant le courage de briser le silence autour des violences sexuelles soit publiquement humiliée et mise en accusation ».

« Le CSA a la responsabilité de veiller à l'image des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple », rappelle Marlène Schiappa.

Dans le livre « Parler », Sandrine Rousseau raconte l'agression sexuelle dont elle accuse l'ancien responsable d'EELV Denis Baupin. Elle plaide pour une libération de la parole au sujet des agressions sexuelles.

L'élue mancelle Elen Debost qui avait porté plainte en juin 2016 contre le député Denis Baupin pour des faits de harcèlement sexuel, a également fait par de sa "colère" sur le réseau social twitter.

On ne peut plus laisser les femmes "se débrouiller", colère et larmes d'ONPC doivent être un signal pour agir. #SOS pic.twitter.com/G3H1mWUqZH

— Elen Debost (@debostelen) 2 octobre 2017