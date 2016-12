Football Aubameyang reste "simple et accessible" pour ses amis manceaux

0

Attaquant star du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang est régulièrement de passage au Mans pour y retrouver ses proches. Il se prêtera ce vendredi 23 décembre à une séance de dédicaces à « Five Stadium », le club de foot en salle installé à La Chapelle-Saint-Aubin.

Sa visite l'an passé au Mans (le 30 décembre 2015) n'était pas passée inaperçue.

C’est au volant d’une Lamborghini plaquée or, et tout de dorures vêtu que l'international gabonais (27 ans) s’est présenté à ses fans sarthois venus en nombre il y a un an.

Un look exagérément bling bling qui cache toutefois une nature « simple » et authentique selon ses copains manceaux.

« C’est vrai qu’il est très strass et paillettes mais ce n’est qu’en apparence. C’est le monde du foot. Il aime bien les belles choses, ce qui brille mais ça ne l’empêche pas de rester très accessible », assure Romain Perchappe (25 ans), co-gérant du centre Five Stadium qui va accueillir la star et sa cohorte d’admirateurs ce vendredi soir (à partir de 18 heures).

Le joueur participera dans la foulée au tournoi indoor organisé pour l'occasion par les responsables du centre, de 20 heures à 23 heures.

