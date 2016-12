Pays de la Loire Les comptes de campagne des régionales passés au crible

0

De zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros, les budgets des candidats aux élections régionales de décembre 2015 ont fait le grand écart.

Sans surprise, ce sont les quatre candidats arrivés en tête du scrutin qui ont dépensé le plus pour leur campagne.

Battu au second tour, Christophe Clergeau (PS) a été le plus dépensier : plus de 831 000 €, très en dessous du plafond d'un million d'euros mais loin devant le vainqueur du scrutin, Bruno Retailleau (LR-UDI) avec ses 672 600 €.

