Pays de la Loire Troisième région de France pour le niveau d'orthographe

Le baromètre Voltaire vient de publier pour la troisième année son palmarès « Les Français et l'orthographe ».

Cette cartographie « se base sur la moyenne des scores obtenus au Certificat Voltaire », examen d'orthographe proposé par l'organisme .

Si en 2015, les Sarthois avaient obtenu une moyenne de 530 points obtenus sur un total de 1 000 points et se classaient 30e du palmarès sur 95 départements, cette année, le classement par département n'a pas établi.

En revanche, le palmarès des régions a été dévoilé ce mercredi matin. La région Pays de la Loire se classe ainsi 3e avec une moyenne de 608 points, précédée sur le podium par la région Centre Val de Loire (619 points) et Occitanie (611 points).

La règle que les Français ont le plus de mal à maîtriser relève de la paronymie "à l'attention de" / "à l'intention de". L'accord du participe passé avec le verbe avoir pose toujours autant de problèmes, de même que le nombre de "i" pour la conjugaison des verbes (ions/iions).

Enfin, une donnée qui fera plaisir à la gente féminine : "les femmes ont un meilleur niveau en orthographe que les hommes", indique le Projet Voltaire. "tant en maîtrise initiale que lors de la passation du Certificat Voltaire".

L'organisme s'est également amusé à recenser les requêtes d'orthographe en fonction du moment de la semaine. On y apprend que les demandes en semaine sont d'ordre professionnelles avec des incertitudes orthographiques sur "je vous saurai gré", "je suis en congé" ou encore" à toute fin utile". Le week-end, les expressions les plus recherchés sont "on est allés" et "je vous aime".

A noter également que le lendemain du premier débat présidentiel, la question du féminin de chef (chef ou cheffe?) a connu un bond, tout comme l'orthographe de renouvellement.