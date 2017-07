Pays-de-la-Loire Des animations sur les aires d'autouroute durant l'été

0

Pour accompagner les départs en vacances de l’été, Vinci Autoroutes met en place dès le 7 juillet « Les étapes estivales » sur les aires du réseau autoroutier ; un dispositif gratuit pour faire la pause et se détendre sur la route des vacances. En Pays-de-la-Loire, deux aires sont concernées.

Sur l’A11, à l’aire de Sargé au nord du Mans (sens Paris vers Le Mans), les animations auront lieu les vendredis de 11 à 17 heures et les samedis de 9 à 15 heures. Deux vélos et des recettes seront mis à la disposition des vacanciers, leur permettant de créer eux-mêmes leur jus de fruits frais.

Sur l’A81, à l’aire de Villeray en Mayenne (sens Paris vers Rennes), les animations se dérouleront les samedis de 9 à 15 heures. Espace zen, sieste et lecture ainsi que dégustations de miel seront proposées aux vacanciers.

Des opérations de sensibilisation à la sécurité routière sont également mises en place sur l’aire de Parcé-sur-Sarthe les 28 et 29 juillet et l’aire de Villeray les 14 juillet et 5 août.