Pays de la Loire Cartes d'identité : les maires écrivent au ministre

La réforme de l'instruction des cartes nationales d'identité (CNI), qui a été généralisée dans toute la France depuis fin mars, suscite la contestation d'un très grand nombre de communes.

Marc Joulaud, président de l'association des maires de la Sarthe, co-signe un courrier avec ses homologues des quatre autres départements des Pays de la Loire adressé au Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

« Nous souhaitons […] vous alerter du mécontentement de très nombreux maires de se voir dessaisis des demandes CNI et des difficultés rencontrées dans les communes bénéficiant du nouveau dispositif d'enregistrement de ces demandes », écrivent les frondeurs, qui constatent « un engorgement des services et de l'insatisfaction chez nos usagers, ce qui fait craindre avec raison une nette dégradation de ce service important […] C'est le lien de proximité de proximité entre la commune et ses administrés qui s'en trouve affecté, malheureusement ».